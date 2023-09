El portavoz de Més per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, ha defendido que el rescate del túnel de Soller se hizo "con todos los informes técnicos favorables» y ha exigido al Govern que no recupere la fórmula del peaje y se estudie «si hay una posibilidad de recurso».

Durante una rueda de prensa ofrecida este jueves, el ecosoberanista ha explicado que cuando se produjo el acuerdo del Consell de Mallorca en 2017, se disponía de informes «favorables» tanto de la Secretaría General del Consell Insular, como del Consultivo. Según Alzamora, «el rescate se hizo con la intención de acabar con un agravio histórico para garantizar el derecho a la movilidad de mallorquines y mallorquinas». Asimismo, ha expuesto que "revertir la concesión no sólo atendía a una demanda histórica, sino que ponía fin a un abuso hacia los usuarios del túnel, que era el más caro del Estado por kilómetro"

Además, ha acusado al PP de «esconder» durante años que el Consell ha tenido que asumir la fórmula de las carreteras «a la mallorquina» promovidas por la responsable de carreteras, Maria Antònia Munar, a finales de los 90 e inicios de los 2000.

En referencia a la sentencia que anula el rescate del Tunel de Sóller, Alzamora ha explicado que, a la espera de analizarla en profundidad, «la existencia de una via alternativa gratuita no puede justificar la falta de interés general». Por eso ha reclamado al nuevo gobierno insular que no planteé recuperar el peaje y ha instado al equipo de gobierno a estudiar si hay posibilidad de recurso.