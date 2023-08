Los ayuntamientos de Alaró y Consell han anunciado que a partir del 11 de septiembre volverá el servicio de Batxibus, que trasladará a los estudiantes de Bachillerato de ambos municipios hasta el IES Binissalem. Esta iniciativa nació en 2021 por iniciativa municipal al detectar una demanda que no se cubría, al no tratarse de estudios obligatorios. La Conselleria d’Educació solo está obligada a ofrecer el servicio de transporte escolar hasta la ESO, por lo que los estudiantes de Bachillerato no podían beneficiarse.

El Ajuntament d'Alaró ha anunciado que las inscripciones se pueden formalizar en el Ajuntament del 4 al 7 de septiembre. El precio del servicio será de 75 euros trimestrales. En Consell, los interesados se pueden inscribir hasta el 6 de septiembre y el precio será de 70 euros al mes, con las dos paradas habituales en la carretera. «Durante dos años lo hemos podido ofrecer gratis, pero nos ha subido mucho el precio porque son tres trayectos diarios; aún así las familias que tengan dificultades pueden acudir a Servicios Sociales», señala la concejal Sonia Daudén. Ambos ayuntamientos resaltan el esfuerzo económico que se realiza desde las arcas municipales para no encarecer aún más el precio público que se ofrece para dar el servicio.