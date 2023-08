Més per Marratxí denuncia el «secuestro y la inactividad» del área de igualdad por parte del actual equipo de gobierno, (PP-VOX). Así exponen que «este desprecio a las políticas de igualdad se ve reflejado primero en la eliminación este verano de las paradas informativas y preventivas de la campaña del 'No i punt' y de 'No siguis ase', que estaban presentes en las fiestas más representativas y que formaban parte de las políticas transversales en temas de igualdad defendidas por Més y que ahora han quedado en un cajón».

Noticias relacionadas Marratxí repinta los bancos de sa Cabaneta que lucían los colores LGTBI Añaden que «la última muestra del desprecio y rechazo hacia las actividades que se llevaron a cabo en los últimos ocho años de gobierno de izquierdas, feminista y ecologista ha sido tapar los colores de las banderas LGTBI y LGTBI+ de los bancos del Parc d'es Campet, tal y como dicta el ideario de Vox asumido por el PP». Lamentan las declaraciones que «justifican este ataque a los símbolos que representan con la excusa que necesitan ser repintados». La portavoz de Més, Aina Amengual, declara que «lo que se demuestra es que los colores del nuevo gobierno de derecha y extrema derecha vuelven a ser los grises y marrones, los de la oscuridad y los de un pasado represivo que pensábamos ya superados, en lugar de los colores vistosos y plurales de la bandera del arco iris y de la bandera LGTBI+».Més presentará en el próximo pleno de septiembre mociones en este sentido.