Valldemossa carga contra la parodia a Santa Catalina Thomàs relizada el lunes durante la celebración del Much. Todos los partidos con representación en el Ajuntament (GIV, PSOIB y PP) se han reunido esta misma mañana para mostrar su "insatisfacción por la parodia que se hizo sobre la figura de Santa Catalina Thomàs en la neo-fiesta celebrada en Sineu".

Según el comunicado conjunto, el pueblo de Valldemossa quiere mostrar públicamente su "malestar" y "descontento" por el uso que se dio el lunes a la imagen de la Beata tan venerada en la localidad. "Repectando la libertad de expresión, entendemos que las cosas se podrían haber hecho sin herir las sensibilidades de los valldemossins y valldemossines".

Desde el Ajuntament aseguran que han recibido quejas por parte de los vecinos de la localidad, por lo que han cosiderado que la coorporación municipal debía manifestarse en bloque. "No es una cuestión de si son religiosos o no, sino de respeto y no ha gustado al pueblo", apuntó el responsable de Comunicación. Tambien desde las filas socialista, Gori Estarellas, recalcó que se debe respetar la libertad de expresión pero "se perdieron las formas".

"El contenido del discurso fue del todo correcto, pero se perdieron las formas tanto para creyentes como para no creyentes ya que Santa Catalina es venerada por mucha gente en toda Mallorca, no solo en Valldemossa", añadió.