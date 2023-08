Los Socialistes d’Alaró, liderados por Andreu Vidal, reclaman al alcalde Llorenç Perelló (PP) que «done parte del sueldo de julio a causas benéficas ya que no se ha podido dedicar al 100 % al pueblo».

El PSOE asegura que Perelló «ha cobrado más de 3.000 euros este mes en concepto de dedicación exclusiva y hace semanas que está en actos del PP, el Govern y el Consell y se ausenta de reuniones locales». Critican que «desde hace semanas está pendiente del Institut d’Estudis Baleàrics (del que es presidente presidente), pero se presentó para servir a Alaró y no está cumpliendo su palabra».

Llorenç Perelló ha contestado al PSOE asegurando que «siguen con la política de desinformación y descalificación sin proponer ninguna mejora». Aclara que «mi sueldo es de unos 2.100 euros y no los 3.000 que dice el PSOE, que son en bruto. En julio me he dedicado a hacer contactos y reuniones con áreas del Govern y el Consell en asuntos vitales para nuestro municipio, sin dejar de asistir a reuniones con vecinos y colectivos».

Perelló dice que «aún esperamos al portavoz socialista en una reunión de portavoces municipales y en otra que se hizo de propuestas para las fiestas», y critica «las cero preguntas del grupo socialista en el pleno de julio, algo que no había visto en mis doce años como regidor».