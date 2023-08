Sineu ha vuelto a vibrar este lunes al ritmo del Much, la Muca y todos los personajes que los acompañan en la Mucada, una fiesta que apuesta todo al rosa, a la diversidad y a la diversión, en un reivindicativa fiesta que este 2023 cumple 20 años. Una multitud ha llenado las calles del centro histórico y especialmente las que dan al Convent dels Mínims, sede del Ajuntament de Sineu, epicentro de la fiesta por la mañana, una vez que el Much ha sido despertado de su letargo en el Puig de Reig para dar el sus a una original celebración que reproduce, con sarcasmo, los elementos más típicos de las fiestas tradicionales. Ultimahora.es ha contado en directo las primeras horas de la Mucada.

Así, mientras la marea rosa y de todas las edades, ha ido tomando posiciones en los alrededores del Ajuntament, la corte del Much, formada por sineuers y sineueres que han encarnado al Muc y a la Muca en ediciones anteriores, han ido animando a la gente recorriendo un estrecho pasillo entre la multitud. En el aire han sonado canciones de todos los tiempos, desde la Fiesta de Rafaela Carrá al significativo All you need is love de The Beatles, mientras algún que otro manguerazo y cubo de agua ha ido cayendo desde las ventanas para refrescar al público.

Uno de los momentos más «locos» de esta XX Mucada ha sido la llegada de la pregonera, este año a cargo de Albert Iglesias, alias Sor Estiércol, quien ha entrado a hombros encarnando a Santa Catalina Tomàs en su sepulcro y seguida de cerca por el dimoni, mientras la banda y el gentío entonaban Sor Tomasseta. Ya lo había anunciado días antes Aina Serení, presidenta de la Mucal Foundation, asociación que organiza la fiesta de Lo Much de Reig, y así fue: el pregón de esta XX Mucada fue más reivindicativo y feminista que nunca, clamando por las libertades personales y el respeto a la diversidad.

Un poco de todo

Poco después del pregón, el pasillo se ha abierto de nuevo como si fueran los Jocs des Pla en miniatura, aunque los jóvenes de la organización no han podido bajar la guardia para que los protagonistas pudieran desfilar entre la multitud. En menos de un minuto han salido corriendo los «mozos» pañuelo rojo al cuello y echando la mirada atrás para no ser embestidos en el «Ensierro», aunque la carretilla con cuernos ha sido mucho más fiable que las astas de un toro bravo.

Esta referencia a los sanfermines no es el único guiño a las tradiciones populares que se han podido ver en el Much de Sineu 2023. No han faltado carteles con alusiones a la procesión margalidana de la Beata, o incluso «portadas» de revistas con el acontecimiento social del año: la primera comunión del Muquet.

Pregón

El discurso ha alzado la voz de las mujeres, reclamando que Sineu no tiene ninguna calle ni plaza con nombre de mujer. Entre aplausos, Santa Catalina Thomàs, que ha llegado en un sepulcro, ha reivindicado el «amor libre, la diversidad y la autenticidad con la canción Love is love. Se han quejado de que solo hay una santa en Mallorca y de que a Sor Francinaina aún no la han santificado. El Much ha recordado que «no es no», en contra de las violencias machistas y ha rechazado los discursos de odio.

Casi a la una de la tarde y con un público entregado a la fiesta, ha hecho su entrada el Much, desatando el júbilo colectivo. El personaje central de la fiesta - junto con la Muca, que entra en escena por la tarde - también ha sido reivindicativo en sus palabras al público. Ha lamentado que «los discursos del odio hayan llegado al poder» y ha defendido la igualdad y el orgullo, mientras la bandera con los colores LGTBI+ ondeaba a su alrededor.

El Much, el pregonero y sus cortes se han llevado tras de si a la multitud en la procesión «más atípica de Mallorca» para que cada uno se fuera a comer y reponer fuerzas para el plato fuerte de la tarde, que arrancaba a las 17 horas con S’Enqüentro del Muc y la Muca en la Plaça des Fossar, a donde se traslada toda la fiesta después de comer. La reivindicación del papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad es parte esencial de la filosofía de la Mucada. Este año, los personajes del Much y la Muca fueron interpretados por Biel Alomar passola y Àgueda Mercè milona con entusiasmo, ilusión y mucha energía.

No han faltado políticos de todos los colores en una fiesta tan poco convencional. Incluso la presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha sumado por la tarde.

A todo tren

Todo el pueblo de Sineu se suma a la Mucada. Desde primera hora los restaurantes se llenan y los bares se blindan con barras en el exterior. Este año, Serveis Ferroviaris de Mallorca se ha anticipado para no repetir los problemas ocurridos en 2022, y a partir de las 17 horas ha puesto frecuencias de tren especiales para la Mucada en ambos sentidos, hacia Palma y hacia Manacor.