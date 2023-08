En Roc y n’Esperança volverán a ‘tomar’ la calle después de 15 años de retiro. El Ajuntament de Capdepera ha apostado por recuperar las figuras de los gegants para que participen en las fiestas populares. Así lo ha explicado el regidor de Cultura, Sergi Viejo. «Nuestra idea es restaurar y recuperar a los gegants porque hace 15 años que no se tocan. Me acuerdo de cuando era pequeño que salían y todo el mundo disfrutaba con estos personajes. El problema es que no había portadores de los mismos pero en una reunión de fiestas si que hubo gente que se mostró dispuesta a implicarse». Los gegants suelen exponerse en el Castell cuando en los actos del Mercat Medieval.

Viejo ha explicado que «pondremos en marcha el proceso de recuperación y lo ideal es que por las fiestas de la Esperança ya puedan estar restaurados y se puedan incorporar a las distintas celebraciones». La pareja de gigantes representan dos oficios tradicionales de Capdepera: en Roc, el de pescador y n’Esperança, artesana de la llata. En el 2002 el Ajuntament de Capdepera llevó a cabo una consulta popular para que fuera el pueblo que decidiera quienes habían de representar las dos nuevas figuras. Se dio varias opciones pero fueron los vencedores por una amplia mayoría.El bautizo de en Roc y N’Esperança tuvo lugar el 11 de mayo de 2003 y fueron apadrinados por los gegants de Manacor, en Vicenç y na Catalina.