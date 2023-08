Tal como ya avisó en el último plenario municipal, el Partit Popular de Manacor presentará alegaciones a la ordenanza municipal que regula los horarios de los establecimientos de restauración, espectáculos y otras actividades recreativas que el govern municipal ha puesto en marcha tras su aprobación en el pleno del mes de julio.



Para los populares esta ordenanza «perjudica la actividad de determinados sectores al no tener en cuenta sus peculiaridades». En este sentido, la portavoz del grupo, Maria Antònia Sansó ha matizado que «creemos en la regulación, pero no en poner trabas a quien quiere trabajar. Esta ordenanza perjudica gravemente aquellos establecimientos que optan por abrir temprano». Para Sansó «ahora todos los bares tendrán que ofrecer desayunos temprano tendrán que pagar más para seguir haciendo lo mismo».



Ante esta situación, el PP manacorí ya tienen en marcha el proceso para presentar alegaciones a la mencionada ordenanza e intentar así revertir las consecuencias negativas que tiene en determinados sectores económicos.



«Reiteramos que desde el Partit Popular creemos en la regulación y, sobre todo, en la conciliación entre los vecinos y las actividades de ocio y restauración. Sabemos que la libertad de unos acaba donde empieza la de los otros; pero no creemos en poner trabas a aquellos que solo quieren trabajar», concluye Sansó.