El GOB ha presentado un recurso de reposición potestativo contra la concesión de la licencia de obras de reconstrucción del Hotel Formentor, en Pollença.

El grupo ecologista consiDera que la licencia de obras concedida mediante el decreto de alcaldía firmado el 9 de junio por el exalcalde, Andrés Nevado (UMP) «es nula de pleno derecho», una cuestión que argumentan con toda una serie de incumplimientos de normativas urbanísticas que detallan en su recurso.

Entre ellos, el GOB considera que la concesión de la licencia para reconstruir el hotel después de haber sido demolido integralmente incumple el planeamiento urbanístico vigente, el Plan General de Ordenación Urbana de Pollença (PGOU) de 1990. «Los terrenos para los que se concede la licencia de obra nueva no tienen las condiciones de solar edificable por falta de desarrollo del planeamiento urbanístico, según la Llei Urbanística de les Illes Balears (LUIB); no se ha aprobado ningún plan especial ni proyecto de urbanización para Formentor y por tanto no se pueden dar licencias de obra nueva, como lo es la reconstrucción del hotel después de haber demolido totalmente la edificicación anterior; y más cuando ya se han ejecutado ilegalmente el 100% de los cimientos y el 70%de la estructura». Cabe recordar que en mayo, el GOB ya denunció que las obras de reconstrucción del hotel Formentor se estaban realizando sin licencia urbanística.

Cabe recordar que, tras el cambio en el Ajuntametn de Pollença acaecido tras las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo de 2023, el nuevo equipo de gobierno formado por PSOE y Més decidió imponer una sanción de 300.000 euros al Hotel Formentor por realizar las obras sin licencia.

Según la argumentación del recurso presentado ahora, «no se pueden recepcionar bienes ni servicios en el suelo urbano de Formentor; y tampoco se puede aplicar la Llei 2/2020 de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica para paliar los efectos de la COVID-19» aprobada por el Govern como consecuencia de la crisis que acompañó a la pandemia.

En este sentido, el GOB señala que el proyecto de solicitud de nueva construcción del Hotel Formentor fue visada en el Colegio oficial de Arquitectos el 24 de mayo de 2023, «por tanto se concluye que el proyecto de reconstrucción autorizado no dispone del preceptivo informe de la autoridad turística, porque el último informe de esta autoridad (Conselleria de Turisme) se emitió el 10 de octubre de 2022 y la licencia para la reconstrucción se otorgó el 9 de junio de 2023, por tanto habían pasado nueve meses, cuando la ley fija un plazo máximo de seis meses».

Uso privado

Otro argumento del grupo ecologista es que "la propiedad del Hotel Formentor no ha procedido a la cesión obligatoria, gratuita y libre de cargas de diversos terrenos, como el marcado en el PGOU como Espacio litoral y dos calles peatonales, «que siguen cerradas y de uso privativo del Hotel Formentor». Además, como ya hiciera hace unos días la plataforma vecinal Formentor Públic, el GOB también señala que los viales de la urbanización continúan siendo usados como propiedad privada, de modo que no se habría materializado su cesión al Ajuntament de Pollença como es preceptivo cuando se concede permiso para urbanizar unos terrenos, «unas cesiones que no se pueden definir legalmente mientras no se apruebe un proyecto de reparcelación con todas las garantías legales», añaden.

Un último detalle que apunta el recurso del GOB es la existencia de una decena de consrucciones en la península de Formentor realizadas sin licencia urbanística, de los cuales cuatro son chalets unifamilares aislados. Los ecologistas critican que en el decreto de concesión de la licencia de obras no se realice mención alguna a estas construcciones irregulares.