Turistas cantando, gritos de madrugada y mucha borrachera en las calles. A cualquier hora. Esta es la situación que viven los vecinos de Magaluf. Una mujer que vive en la Avinguda de l'Oliveral desde mayo graba desde esa fecha las escenas escandalosas que no dejan descansar a los residentes de la zona. «Pasean por la calle en bandada, es horroroso y lo tenemos que soportar cada día. Pueden durar estos ruidos hasta bien entrada la mañana», explica a Ultima Hora.

En diversas grabaciones, se observan numerosos grupos de turistas descontroladas generando ruido a altas horas de la noche. «Magaluf parece la ciudad que nunca duerme», denuncia. Y es que son muchos los episodios que ve desde su balcón y no solo en verano. «Cuando me mudé aquí, en mayo, la temporada comenzó con los estudiantes de la Península, que montaban cada espectáculo en la calle... Pero estos que vemos ahora, sin duda, son extranjeros, aunque algún español también he escuchado. Los vecinos creemos que estos grupos de turistas vienen de Pirates Adventure. En esta avenida no hay nadie que duerma», asegura.

A todo esto, critica que los agentes policiales hagan caso omiso a esta situación, que, como en el caso de esta vecina, entorpece el descanso de los que viven allí. «He visto policías locales y de la Guardia Civil en la rotonda sin hacer nada. Solo patrullan». En uno de los vídeos que ha difundido a este periódico se observan extranjeros lanzando una pelota gigante y sin importar si roza a los coches estacionados. A todo esto, la vecina critica que hay turistas «que caminan desnudos y que ensucian las calles». «Luego, los de mantenimiento tiene que limpiar a saco», lamenta.