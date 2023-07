Los diferentes clubes que cada año se encargaban de organizar pruebas deportivas en el marco de las fiestas patronales de cada núcleo de población de Manacor han mostrado su malestar por la falta de colaboración del Ajuntament, que ha obligado a suspender estos eventos. Debido a esta falta de apoyo, este año no se celebrará ni la triatlón de Cala Murada ni tampoco la Acuatlón de s’Illot, de la misma manera que no se hizo el Trisport de Porto Cristo por las fiestas del Carme. Uno de los organizadores del Acuatlón de s’Illot, que se tenía que llevar a cabo el 19 de agosto, Javier Roman de ACTN, indica que «nos pusimos en contacto con el nuevo gobierno equipo de gobierno para organizar la actividad y la regidora Antònia Llodrà nos dijo que no había presupuesto».

Ante esta situación, Roman añade que, con el objetivo de poder celebrar la prueba, «nos ofrecimos a buscar patrocinadores y solo pedimos al Ajuntament mesas, sillas y policía. Económicamente no pedimos nada y quedamos con la regidora que este lunes nos daría una respuesta, pero la llamada no llegó hasta ayer -por el miércoles- y nos han emplazado a una reunión para mañana viernes. Aún así, nosotros ya damos el Acuatlón por anulado porque no hay tiempo material de organizarlo». Desde la entidad que organizaba la triatlón de Cala Murada también muestran su malestar y han organizado un acto reivindicativo para el próximo 30 de julio, día en que se tenía que celebrar la prueba, para criticar la anulación y la falta de apoyo en las pruebas deportivas. La organización de la Acuatlón de s’Illot también baraja hacer una prueba reivindicativa el 19 de agosto. Desde el Ajuntament achacan la falta de colaboración de este año a razones presupuestarias y administrativas. Aún así, fuentes municipales añaden que «ya se está trabajando para que estas actividades se puedan seguir haciendo en los próximos años, siempre con las condiciones y garantías adecuadas». De hecho, en el pleno del lunes, el Ajuntament incorporó 300.000 euros a la partida de fiestas que, tras el pago de unas 200 facturas pendientes de la pasada legislatura, había quedado con solo con 371 euros. Con la incorporación, y una vez pagadas las facturas pendientes, el departamento dispondrá de 80.000 euros para organizar las fiestas de todos los núcleos de población del municipio. En total, este año se habrán gastado más de 650.000 euros en fiestas.