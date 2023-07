Las altas temperaturas y el calor empiezan a hacerse insoportables en el Hospital de Inca. El centro sanitario de referencia en la capital de es Raiguer registra en algunas zonas de trabajo hasta 30 grados y en las habitaciones en las que el aire acondicionado no funciona, pacientes y familiares soportan un calor sofocante en estas fechas, más con diferentes olas de calor encadenándose en la Isla, especialmente en el interior de Mallorca, donde se ubica este centro hospitalario.

La denuncia la formula el sindicato CSIF, que hace público que algunos trabajadores y profesionales sanitarios del Hospital de Inca han sufrido durante este verano mareos y se han visto obligados a abandonar sus puestos al no poder aguantar el calor y las altas temperaturas, a lo que se une la elevada humedad registrada en algunos espacios del centro.

Un ventilador, en un espacio de trabajo del Hospital de Inca

Desde el CSIF recuerdan que se han presentado comunicaciones y se ha informado de riesgos laborales al servicio de Prevención del IB Salut, estando a la espera de que se solvente esta incidencia que, además de al personal sanitario, afecta a pacientes y familiares que estos días transitan por el Hospital de Inca. Y lamentan que la solución provisional aportada por parte de la gerencia, tras varias promesas de intentar solventar este problema, no ha sido otra que instalar y repartir una serie de ventiladores que resultan insuficientes.

Incluso algunos trabajadores han tenido que traer de sus propios domicilios ventiladores para cubrir esas necesidades al no ser satisfechas del todo por parte de la gerencia del Hospital de Inca. Explican en un comunicado desde el CSIF que «en las diferentes reuniones mantenidas con la gerencia, la excusa ha sido siempre las obras que se están realizando para mejorar las instalaciones», explican. Y añaden que «las áreas que se inauguraron hace unos meses y llevan un tiempo funcionando y dando servicio también están con temperaturas y humedad mucho más altas de lo que la ley de prevención aconseja, con termómetros a más de 28 grados», denuncian.

Otro de los veintiladores instalado para soportar el calor.

Y concluyen recriminando a la dirección del Hospital de Inca que «las promesas que el CSIF ha recibido siguen siendo promesas, no hechos», por lo que advierten que el sindicato agotará las vías legales y administrativas existentes para poder dar solución a esa problemática, «para que no tengan que trabajar de manera tercermundista con ventiladores, al igual que usuarios con sus correspondientes abanicos que ahora son de obligado uso si no quieren pasar tanto calor», conluyen desde el CSIF.