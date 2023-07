El nuevo equipo de gobierno municipal (PP - Som AVI/El Pi) mantendrá, de momento, el proyecto que consiguió poner en marcha el anterior consistorio y que supuso poner en valor el edificio de Can Gual. Si bien fue el pacto EOB-PSOE fue quien inició las obras de reconversión, ahora será el actual equipo de gobierno quien continuará el proyecto de unas obras que, según el alcalde Juan Antonio Riera estarán finalizadas el próximo mes de septiembre.

Los trabajos actuales en Can Gual forman parte de la primera fase del proyecto, mientras que Riera confía que la segunda fase pueda iniciarse el año que viene. «Tenemos que cuadrar el presupuesto para ello», confirma el alcalde a este periódico quien asegura que las asociaciones y entidades de Bunyola contarán con salas para poder realizar sus actividades. Además, como estaba previsto, Can Gual también acogerá el Centro de Día y posiblemente el Centro de Salud, así como un espacio multifuncional para poder acoger actos culturales o sociales.

«En Bunyola no tenemos un espacio de grandes dimensiones para organizar según qué tipo de actos, que sí podremos plantear con la reconversión de Can Gual», añade el alcalde mientras recuerda que es preciso encontrar la financiación necesaria para poder terminar todo el proyecto previsto. Mención a parte merecen, según Riera, las nuevas plazas de aparcamiento que contará Can Gual «que permitirán descongestionar la coches localidad y dar respuesta a la falta de estacionamiento que tenemos», recalca.

Otra cuestión que Riera tiene sobre la mesa es la problemática sobre los aparcamientos que compraron algunos vecinos a la empresa constructora de Can Gual cuando empezó a levantarse en 2003 para acoger un centro comercial y dos plantas de aparcamientos. Algunos residentes compraron en aquel momento aparcamientos a la constructora y, para ello, dieron una paga y señal que, al quebrar la empresa jamás les retornaron. «Debemos estudiar muy detenidamente el expediente que está abierto para dar una salida, pero todavía no podemos concretar más», señaló el alcalde al respecto.

De momento, la primera fase de la reconversión ya es una realidad que, se espera, pueda abrirse al público a partir de septiembre. Ello supone terminar la superficie de la terraza, así como la estructura ubicada en esta planta superior y los aparcamientos. La segunda fase, según estaba previsto, consiste en establecer la separación y de los acabados interiores, además de la instalación de infraestructuras como los ascensores para acceder a las diferentes plantas.