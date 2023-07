Los vecinos de Banyalbufar, tras la noche más tórrida del año: «He tenido que dormir en el sótano»

Los vecinos de Banyalbufar no han podido pegar ojo. La localidad ha vivido la noche más calurosa del año en Mallorca y una de las más sofocantes de la historia. El termómetro allí no ha bajado de los 37ºC en la madrugada del martes al miércoles, impidiendo el descanso del pueblo. El municipio tiene el récord de la noche más calurosa de Mallorca desde que hay registros. No ha sido esta, sino la del 15 de agosto de 2021, cuando no bajaron de los 38,1ºC. Dadas las cifras, se puede decir que las noches de Banyalbufar son 'infernales'.

«Ha sido tremendo, todos hemos dormido fatal», se quejaba este miércoles por la mañana Javier Llugany, gerente de la heladería del pueblo. «Prácticamente he tenido que dormir en el sótano, el sitio más fresco de casa». En el local, están haciendo su agosto en julio con tanto calor. Cuesta recordar días en los que vendiesen tantos helados, eso sí, a un coste elevado: «Hay mucho trabajo, pero estamos cansadísimos. Las noches no dan tregua, no podemos dormir, pero por la mañana todo sigue y toca cumplir con el trabajo». Noticias relacionadas Noche tórrida en Mallorca: Banyalbufar supera los 37 grados «Ha sido imposible dormir y casi costaba respirar del aire tan caliente que había en el ambiente esta noche», recalca Mariela, vecina de Banyalbufar. A las cuatro de la madrugada el calor la ha desvelado y no ha podido conciliar nuevamente el sueño hasta entradas las cinco de la mañana, cuando se ha «puesto en cruz bajo el aire acondicionado a tope», confiesa. Si la noche ha sido dura y larga, el día no ha dado tregua. Aunque una brisa ha refrescado varios grados el ambiente, el cansancio ha hecho mella entre los vecinos. Escasea el buen humor este miércoles en Banyalbufar. Las quejas por calor monopolizan conversaciones en las calles, establecimientos y cafeterías. Vista general del pueblo de Banyalbufar. Foto: Archivo UH. Solo los afortunados que cuentan con aire acondicionado han podido descansar sin reparos. Ha sido el caso de Micaela Pardo, quien no lo ha apagado en toda la noche. Estos últimos días, asegura, «el calor está siendo infernal. Hay mucha humedad y se produce mucho bochorno. La única solución es el aire acondicionado y mucha playa». La noche más tórrida del año también ha pasado desapercibida para los trabajadores y huéspedes del hotel de Sa Coma, donde, casualmente, se ubica la estación meteorológica de la Aemet que recoge los datos de la zona. «Ningún cliente se ha quejado por las altas temperaturas. Pese a la situación de fuera, aquí casi no nos hemos dado cuenta al tener encendido el aire acondicionado. Lo notaremos al ver la factura de la electricidad, porque esta noche la diferencia entre el exterior y el interior habrá sido de más de diez grados», explica Joan Thomàs, director del hotel. Hotel de Sa Coma por la noche. Un escalfit 'càlid' A lo largo del martes, Banyalbufar apenas superó los 30ºC, pero, en cuestión de pocas horas, por la noche los valores alcanzaron los 37ºC, debido a lo que se conoce como un 'escalfit càlid'. Se trata de un fenómeno meteorológico frecuente en la zona, sobre todo en épocas estivales. Se da cuando una racha fuerte de viento del sureste logra alcanzar los picos de la Serra de Tramuntana, se calienta por una masa de aire cálida africano (la misma que está provocando el episodio de altas temperaturas de estos días) y, baja muy caliente al otro lado de la Serra, provocando una subida brusca de temperaturas en zonas muy concretas.