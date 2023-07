El Ajuntament de Vilafranca cobra un total de 20 euros a los no residentes por la entrada en la piscina municipal. Unas tarifas que se modificaron en agosto de 2022 y que han generado algunas quejas de visitantes al considerar que son «precios abusivos» y que suponen «un trato discriminatorio». Y es que los residentes tiene precios mucho más económicos: 1,5 euros por día o también tienen la opción de solicitar un abono por temporada de 12 euros.

La piscina se encuentra ubicada en el recinto del polideportivo. Durante las mañanas es utilizada por parte de la ‘Escoleta d’estiu’ y también se hacen algunas clases. La instalación está abierta al público en general todas las tardes desde las 15:00 a las 20:30 horas. Mientras que los fines de semana (sábados y domingos) abre de las 10:00 a las 20:30 horas.

El alcalde de Vilafranca, Montserrat Rosselló, ha explicado a este periódico que «en un principio habíamos acordado que los no residentes pagaran 5 euros. Pero el año pasado tuvimos dos episodios seguidos muy duros de gente de fuera que entraban en la piscina, eran entre 20 y 30 personas, y hacían un mal uso de las instalaciones. Ensuciaron la piscina, incluso defecaron en ella, hacían mucho ruido... Era insoportable y la gente de Vilafranca tenía que irse. Las instalaciones municipales son para que los vecinos puedan disfrutarlas. Por ello tomamos esta decisión, poner precios elevados para parar el vandalismo y de momento no ha habido más incidentes».

Según explicó una familia de Palma a este periódico: «Nosotros hemos hablado con el Ajuntament de Vilafranca y no da su brazo a torcer. Nos dicen que la gente que viene de fuera no es respetuosa, pero cuando yo he ido con mi familia me he encontrado poca gente y sin problemas».

En agosto de 2022 y tras haber pasado el periodo de alegaciones sin ninguna reclamación se aprobó de manera definitiva modificar la ordenanza fiscal reguladora de los usos y de los precios públicos de las instalaciones que gestiona la empresa municipal FITA 2020. Establece que para la entrada a la piscina se cobrará 1,5 euros a residentes y menores de seis años, mientras que para discapacitados y personas mayores de 65 años será gratuita. Y un precio único para los no residentes de 20 euros, sea cual sea su edad. Otros municipios de la comarca del Pla también han tenido problemas y han tenido que subir los precios a la gente de fuera. Es el caso de Sineu o también de Lloret.