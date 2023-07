Escasez de melones y sandías locales en pleno verano. Grandes superficies así como pequeños comerciantes se están quedando sin estas frutas debido a las lluvias registradas en mayo y principios de junio. Así lo confirmaron ayer desde Terracor que aseguraron que durante un lapso de diez días no habrá producción y que esta se reanudará en una semana y media aproximadamente cuando maduren nuevos frutos.

La opción de importar melones y sandías desde la Península a Mallorca también parece que será complicado ya que «algunas grandes zonas productoras no sembraron debido a las previsiones de falta de agua y otra de las regiones productoras, como es el caso de Murcia, sufrieron una gran granizada hace un mes y medio que les destrozó las producción», explicaba ayer a este periódico Matias Adrover de Terracor. Así también lo confirmó Jaume Pocoví, miembro de Unió de Pagesos, que aseguraba que ayer mismo en Mercapalma se vendían melones marina a 2 euros «un precio elevado jamás visto», señalaba con sorpresa mientras recordaba que los precios, en especial de los melones, serán elevados estos días.

Hasta este momento, la producción de melones y sandías había sido la habitual, aunque «la lluvia de mayo provocó que la floración de la planta no prosperase por lo que la climatología, una vez más, jugó una mala pasada», añadió Adrover. Para el consumidor esta problemática no repercutió hasta ahora ya que los primeros melones y sandías proceden -en la mayoría de casos- de Marruecos. Luego se importan los de Almería, para después poner a la venta tanto los locales como los llegados de Murcia, que este año serán exiguos por las fuertes granizadas. «Esto no significa que el consumidor no vaya a encontrar un melón o una sandía, lo que pasa es que sus precios serán mucho más caros de lo que es habitual; es la ley de la oferta y la demanda», añadía este viernes Jaume Pocoví.

Desde la cadenaMercadona confirmaron este viernes que la escasez de estas dos frutas debido a las condiciones climatológicas repercute a nivel estatal por lo que ha afectado a toda la cadena. «No tenemos la cantidad ni las condiciones adecuadas para ofrecer el producto, por eso hay falta de servicio en algunas tiendas», aseguraron. Por su parte, desde la cadena Hiper Centro también confirmaron que la importación esta semana será menor pero que mantendrán la producción local propia.