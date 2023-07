El equipo de gobierno formado por PSOE y Més aprobó ayer que ocho de sus concejales tendrán dedicación exclusiva esta legislatura. Serán el alcalde, Virgilio Moreno, cuyo salario será de 57.102 euros anuales, y los concejales socialistas Mari Carmen Oses, Antoni Peña, Miguel Ángel Cortés, Francisca Barceló, Andreu Caballero, Maria Antònia Pons, además de la portavoz de Més, Alice Weber. Cada uno de ellos tendrá una retribución de 41.624 euros.

Además, otros tres concejales del PSOE tendrán una dedicación parcial del 70 por ciento de la jornada, por la que cobrarán 29.137 euros al año. Son Sebastià Oriol, María José Fernández y Antonia Triguero, quienes podrán compatibilizar su gestión municipal con actividades privadas.

Los partidos de la oposición, Vox y PP, tendrán también concejales con una dedicación de media jornada, por la que recibirán 20.812 euros anuales. Porparte del PP serán Miquel Ferrer y Yolanda Pericás, y el portavoz de Vox, Mauricio Martín. A propuesta de Vox se aprobó que los otros 10 ediles que no tienen dedicación cobrarán 700 euros por cada pleno al que asistan, incluidos los extraordinarios, que hasta la fecha no se pagaban. Así, cada pleno costará 7.000 euros en este concepto, aunque dure dos minutos.