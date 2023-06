Tensión en el sector lácteo de Mallorca. Las organizaciones agrarias UPA y Asaja alertan que las vaquerías de Mallorca están «condenadas a desaparecer» si el grupo Damm, propietario de la marca de leche Amaga, no les compra toda la leche que producen. Tal y como sucedió a principios de mayo, el grupo catalán ha fijado una nueva rebaja del volumen de leche cruda que compra a los ganaderos. Plantea una reducción del 10 % para los meses de julio y agosto, aunque a partir del mes de septiembre «puede llegar a ser de un 17 % menos, lo que significaría comprar unos 3 millones de litros de leche», señalan desde el sector. En la actualidad, Agama compra entre 7,5 y 8 millones de litros anuales a las seis vaquerías que abastecen la leche.

«Es una reducción muy significativa que puede provocar la desaparición de las seis vaquerías que actualmente abastecen de leche a Agama», explicaba ayer la secretaria ejecutiva de UPA, Joana Mascaró, quien añadía que «hace tan solo un año, el grupo Damm les dijo que necesitaban más producción de leche, que la compraría toda y que incluso podían incrementar el número de vacas ya que necesitaban más producción. Un año después, les dice todo lo contrario y plantea esta drástica reducción», añade la secretaria ejecutiva de UPA.

También desde Asaja, su gerente, Joan Simonet, pone en alerta de la grave situación que vive el sector. «No entendemos que a inicio de campaña turística, Damm haga estas reducciones. No entendemos la política comercial de la empresa», denuncia Simonet mientras recuerda que «si los ganaderos no venden la leche a Agama no hay otra opción que sacrificar las vacas».

Por su parte, desde Agama señalaron que esta reducción del volumen de compra de leche cruda del 10 % se debe a la caída de las ventas de la única leche kilometro cero de Mallorca. «Las ventas de leche han caído un 20 % en el último año», explican mientras añaden que su objetivo es «mantener un negocio competitivo y sostenible que defienda el sector lácteo de Mallorca». Por ello aseguran que se comprometen a «ayudar a los ganaderos a dar salida al excedente de leche de las diferentes granjas de Mallorca en el mercado lácteo de Península al mejor precio del día». Este precio no estaría fijado en 0.56 céntimos como en la actualidad, sino que sería un precio tasado sobre la venda de mercado del día. Agama añade también que «el precio de compra de la leche cruda ha aumentado en el último año, llegándose a duplicar desde finales de 2021 hata los primeros meses de 2023».