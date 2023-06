Juan Antonio García Ferrer ha logrado capturar en el norte de Mallorca un dorado de casi 12 kilos. Se trata de un gran trofeo para los pescadores deportivos por la dificultad que conlleva sacarlo del agua, debido a que ejerce una fuerte resistencia. «Con cada tirón que daba, se llevaba entre 30 y 50 metros de hilo. Cuando la tenía a cinco metros de la barca, volvía a buscar el fondo. Estuve peleando con él veinticinco buenos minutos; finalmente lo saqué con un gancho», narra.

Además, recuerda que el año pasado ya se le escapó uno, que estima que tenía unas dimensiones muy parecidas a las del que sí logro atrapar el pasado domingo. Esto ha motivado que haya reforzado su equipo de pesca, con la finalidad de volver a perder este codiciado trofeo. Hasta ahora había pescado dorados de 4-5 kilos, pero nunca de casi 12. Cabe precisar que este pescado puede llegar hasta los 20 kilos. N

Juan Antonio explica que el dorado viene a Mallorca durante un mes para realizar el desove y no quiere desvelar el lugar exacto en el que el dorado picó el anzuelo para no dar pistas a otros pescadores y evitar que la zona se llene de embarcaciones. El dorado pertenece a la familia Cyprinidae y también es conocido como carpín dorado; suele vivir cerca de la superficie, a no más de 10 metros de profundidad, pero es muy difícil capturarlo por la enorme resistencia que ejerce. Su origen es chino, donde se destinan al consumo humano; también son domesticados para estar en los acuarios, ya que sus atractivos colores resultan muy atractivos.

Donativo a Cáritas

A nivel gastronómico también es un producto muy codiciado, ya que tiene un sabor único y esto permite a los chefs realizar platos diferentes. En México, Argentina o Panamá se consume bastante. José Antonio ha decidido donar una parte a Cáritas para que también lo puedan disfrutar las personas más desfavorecidas. De este modo, su satisfacción será doble: haber logrado capturar este codiciado trofeo y ayudar a los que más lo necesitan.