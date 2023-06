«Estamos dolidos con la situación. Queremos estar en el equipo de gobierno y que la gente sepa que si hasta ahora no ha sido posible no es porque no lo hayamos intentado. Queremos entrar en el gobierno municipal porque ésta es la labor que nos han encomendado los ciudadanos que han apostado por un pacto progresista. Tenemos la mano extendida porque nuestro deseo es gobernar y dar una mayoría solida». Éstas han sido las declaraciones de la portavoz socialista, Nuria Hinojosa, que ha comparecido en rueda de prensa, respaldada por los otros tres regidores electos así como miembros de la ejecutiva, para valorar el anuncio hecho público el viernes por el alcalde de Més-Esquerra, Miquel Oliver, de la distribucion de las áreas de gestión sin contar con los socialistas.

De momento Més-Esquerra, con sus siete regidores, ha decidido gobernar en minoría y ha integrado a las dos regidoras de AIPC no consiguiendo la mayoría que son once regidores. Hinojosa se ha mostrado dolida con la situación y ha explicado que «el jueves Oliver me llamó para decirme que de momento no entrábamos en el pacto por pérdida de confianza aunque dejaba la puerta abierta. Nosotros no lo entendemos ni la gente tampoco. Es una oportunidad de hacer un pacto estable y consolidarnos como un ejemplo en un escenario adverso. La unidad progresista es la mejor garantía para frenar el avance de la derecha y la ultraderecha». El PSOE ha explicado que se habían llevado a cabo hasta nueve reuniones con el objetivo de llegar a acuerdos. También han querido dejar claro que «no hemos trazado líneas rojas» y que también «hemos renunciado a la Alcaldía». Hinojosa ha recordado, su "buena voluntad" ya que el 17 de junio los cuatro regidores votaron a Miquel Oliver como alcalde. «No entendemos porque Més-Esquerra quiere romper la mayoría progresista».