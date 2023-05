«No podemos permitir seguir con la manera de hacer política de los últimos años que tanto hemos combatido durante estas legislaturas. La decisión de la asamblea es unánime: no se contempla ningún pacto donde esté presente el máximo responsable de estas políticas en los últimos años». Ésta es la sentencia de Més per Capdepera y su veredicto: la ‘cabeza’ del actual alcalde y candidato socialista Rafel Fernández para entrar a negociar y formar gobierno. «No podemos olvidar que hemos centrado nuestra campaña en el cambio».

Fernández ha sido alcalde durante 12 años por el PSOE, ya sea en un gobierno en minoría o con otros apoyos pero siempre ha dejado a Més en la oposición. Al conocer las exigencias de los ecosoberanistas, lo dijo muy claro «son cuestiones personales». Los resultados electorales en Capdepera fueron de lo más sorprendente. Tres fuerzas (PP, PSOE y Més) consiguieron cinco regidores cada uno, siendo el PP la lista más votada. Mientras el PI tuvo dos regidores y, de momento, queda al margen al no ser necesario para formar gobierno.



La candidata de Més, Núria Garcia declaró que «hemos formado una comisión gestora negociadora donde se van a fijar los puntos que interesan a nuestra formación. En la asamblea quedo claro que no nos sentaremos a negociar con Rafel Fernández y que no se descarta un pacto con el PP para conseguir un gobierno estable». En un comunicado, Més felicita al Partido Popular por su victoria y al PI por su aumento de votos y de regidores. El PSOE ha salido muy tocado de estas elecciones ya que ha perdido más de 500 votos y de 8 regidores ha pasado a 5.

Garcia destacó que «han sido mucho años de hacer una oposición firme pero también constructiva con multitud de propuestas. Años de estar en contacto con la gente a pie de calle». Fernández, por su parte, comentó que «trasladaré a la ejecutiva esta petición de Més y acataré la decisión que se tome en Palma». Añadió que «creo que nos avalan 12 años de alcalde, y de llevar a cabo una buena gestión. Entramos con déficit y acabamos con superávit».

El PP, liderado por Mireia Ferrer, comentó a este periódico que «el objetivo era recuperar los votos. Lo hemos conseguido y estamos muy satisfechos con estos resultados. No cerramos las puertas a nadie para formar gobierno, vamos a hablar con todos».