Empieza la cuenta atrás para la demolición del polémico camping de la Colònia de Sant Pere. La sentencia firme del mes de febrero de 2022 que obliga a derribar los 88 bungalows del antiguo complejo turístico tiene que ejecutarse en el plazo máximo de cinco meses y medio. Así lo han confirmado fuentes del departamento de Territori del Consell. Han pasado 17 años desde que la Comissió Insular d'Urbanisme abriera un expediente de infracción urbanística ordenando esta demolición al entender que eran «ilegales e ilegalizables». A partir de aquí empezó todo un periplo judicial que se dilató en el tiempo. Interposición de recursos, alegaciones, hasta llegar a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears de febrero de 2022.

La propiedad del camping todavía no ha presentado el proyecto de demolición al Ajuntament de Artà. Así lo ha confirmado el alcalde de Artà, Manolo Galán. «Hay una sentencia de derribo pero el proyecto no ha entrado todavía en el Ajuntament». Mientras tanto el propietario ha ofrecido a la Conselleria de Habitatge estas casas prefabricadas que, según ha sentenciado los tribunales, no son desmontables. Desde la Conselleria han confirmado que a mediados de marzo el propietario contactó con ellos y que se recogieron los datos desde el IBAVI en un primer contacto telefónico.

Fuentes autorizadas han explicado que comentó que tenían a disposición módulos prefabricados para hacer casas. La Conselleria le solicitó que se hiciera llegar un escrito con información sobre la propuesta para poder hacer una valoración. Un documento que, según aseguran, no ha llegado al Govern. Mantienen que se ha seguido el procedimiento habitual para las propuestas que llegan y que se han de analizar al detalle.