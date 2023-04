Las mujeres lucen capas en Pollença

La Semana Santa pollencina de 2023 será recordada por la presencia de mujeres portando capa en la Confraria del Santíssim Crist del Calvari. Durante años, la tradición marcaba que en la cofradía conocida popularmente como «de les capes» solamente podían procesar hombres, pero un cambio en la normativa introducido por el Bisbat ha provocado que las cofradías sean consideradas ahora asociaciones públicas, por lo que no pueden producirse discriminaciones por razón de sexo. Aunque la modificación se puso en marcha en 2020, la pandemia impidió que hasta esta Semana Santa no se hayan podido ver a las mujeres luciendo la capa.

Tres de ellas ya salieron en la procesión del Dijous Sant, que este año también presentó la novedad, a causa de unas obras, de llegar con su recorrido hasta el oratorio del Roser Vell tras 50 años sin hacerlo. Según informa el digital Punt Informatiu, las primeras pollencines que que salieron en procesión con la Condraria del Santísim Crist del Calvari fueron Antònia Cifre, Alejandra Viola y Catalina Suau.

Cabe recordar que en 2001 también se produjo una desagradable polémica por la presencia de la entonces alcaldesa Francisca Ramón, que mostró su intención de presidir la procesión del Davallament pero finalmente no pudo hacerlo y abandonó el acto.

Este viernes también se esperaba la presencia de féminas en la cofradía y finalmente fueron nueve las mujeres que participaron en el solemne Davallament en las escalinatas del Calvari de Pollença. Como marca la tradición, el acto contó con los cánticos, la plegaria y se recitó el poema ‘Processó’, de Costa i Llobera. Una vez escenificado el Davallament, las cofradías bajaron por los 365 escalones del Calvari hasta llegar a la parroquia de Nostra Senyora dels Àngels, donde se pronunció el Sermó de la Soledat de Maria.

Algunos fragmentos del poema ‘Processó’ de Costa i Llobera resumen los sentimientos que pollencins y pollencines vivieron anoche. «Baixant entre xiprers, des del veí Calvari / seguia poc a poc la llarga processó: / brillaven ja sos llums, i el càntic funerari / de lluny feia sentir sa lenta oració. / Les notes d’aquell cant, com un vol d’aus nocturnes, / per l’auba de la nit giraven vagament, / fins a tocar del Puig les roques taciturnes, / fins a morir avall pel remorós torrent».

Más actividad

Este sábado a las 18.00 horas tendrá lugar la vigilia pascual en la iglesia del Port de Pollença mientras que en Pollença será a las 20.30 horas. Este domingo a las 10.00 comenzará la procesión del Port de Pollença y a las 11.30 horas tendrá lugar la Processó de l’Econtrada con la posterior misa de Resurrección en la parroquia de Pollença. El lunes llegará el Pancaritat que este año se celebrará en el Santuari del Puig, a pesar de estar cerrado por falta de donats.