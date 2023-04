La proliferación de las caravanas aparcadas en cualquier lugar en muchos municipios de la Isla es un hecho que ha incrementado tras la pandemia sanitaria. Que Mallorca no cuente casi con espacios habilitados para ello supone, en muchos casos, que estas estaciones en lugares que no están acondicionados para ello. Los propios caravanistas son los primeros que reivindican más zonas para este tipo de vehículos, una petición que parece que no se quiere afrontar.