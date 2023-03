Joan Gual: «Antes cosechábamos patatas, ahora cosechamos voltios»

«Antes cosechábamos patatas, ahora cosechamos voltios». El presidente de Camp Mallorquí, Joan Gual, ha sido muy duro hoy durante la visita del ministro de Agricultura del Gobierno central, Luis Planas, en las instalaciones de Consell y ha instado a los responsables políticos a regular el acceso a la tierra para garantizar el relevo generacional en la agricultura.

Durante su parlamento, Gual ha dado la bienvenida a Planas a «la España sobrellenada» lo que provoca que el suelo rústico en Balears sea también suelo residencial y suelo industrial. «Los europeos quieren comprar nuestros campos para darles un uso residencial y están dispuestos a pagar lo que sea», ha indicado Gual, que ha añadido que «ellos sí ponen puertas al campo». La calificación de suelo rústico industrial es el ansia de llenar la tierra de placas solares «bajo la falsa patilla ecológica». Según el presidente de Camp Mallorquí «estos problemas provocan que si un joven no tiene tierras en herencia, no se pueda dedicar a la agricultura. Si Europa no legisla el acceso a la tierra, la agricultura acabará desapareciendo».

Gual también ha hablado sobre la nueva PAC. «Su gestión ha sido excelente, pero no basta. Hay burocracia hasta la saciedad y su seguimiento es difícil» y ha acabado diciendo que «el problema con las políticas agrararias es que las diseñan los urbanitas».

Planas ha estado acompañado esta mañana por la presidenta del Govern, Francina Armengol; la presidenta del Consell, Catalina Cladera; la consellera d’Agricultura, Mae de la Concha; la delegada del Gobierno, Aina Calvo, y el alcalde de Consell, Andreu Isern. Tras visitar las instalaciones, Planas ha hablado de los avances conseguidos con la nueva PAC que «concede, por primera vez, un trato diferenciado a Balears por su condición de insularidad». La PAC ha creado una región de pago específica y única para Balears y Planas ha destacado que «ahora la insularidad es tenida en cuenta».

El ministro también ha hablado sobre del cambio climático y la necesidad de hacerle frente. Para ello, Planas ha anunciado una inversión de 14 millones de euros para construir balsas de agua regenerada en Mallorca, Menorca y Eivissa.

La presidenta Armengol ha aplaudido las políticas en materia de agricultura y ha contestado a las críticas de Gual sobre las instalaciones fotovoltáicos asegurando que «la apuesta por las energías renovabes es compatible con la agricultura». Armengol se inclina por «seguir con la línea de crecimiento del sector yendo todos de la mano».

Después de visitar las instalaciones de Camp Mallorquí en Consell, el ministro se ha trasladado a la finca Es Bosc Vell de Petra donde se produce porc negre mallorquí.