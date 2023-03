Excursionistas perdidos: la señalización no es la única culpable.

Mallorca cuenta con multitud de excursiones para todas las edades y tipos de niveles. Estar en contacto con la naturaleza, salir de casa para respirar aire fresco o simplemente disfrutar de distintos paisajes son algunos de los beneficios más comunes, pero a veces un camino mal señalizado, un cambio de tiempo o un despiste pueden jugar malas pasadas y terminar perdido en la montaña. Estos casos pueden repercutir en que las personas más inexpertas en el ámbito decidan no volver a realizar una. Por ese motivo, como en varias ocasiones se desconoce el estado en el que se puede encontrar el camino elegido, hay que estar bien informados con anterioridad y llevar el material necesario para conseguir evitar algunas situaciones.

En la actualidad, el Consell de Mallorca gestiona varias rutas oficiales, una de ellas y muy conocida es la de Pedra en Sec (en la Serra de Tramuntana) que, aunque no está terminada porque tiene tramos en proyecto, va desde Andratx hasta el Puerto de Pollença. Sin embargo, la deficiencia en la señalización es uno de los motivos que pueden llegar a complicar alguna de sus rutas. Varios ciudadanos se han quejado de que en tramos, como por ejemplo en dirección a Muleta, los letreros están en mal estado o que son escasos, y les perjudica en el momento de saber hacia que parte se tienen que dirigir. En este aspecto, el vicepresidente del Grup Excursionista de Mallorca (GEM), Joan Sintes, critica que «cuando pasan unos años los carteles de madera con la dirección del camino no se revisan, ni se sustituyen por otros». Por ese motivo, cree que una mejor señalización ayudaría a hacer tramos más fáciles y favorecería que más personas recorrieran esos caminos.

En este sentido, recuerda que dentro de los grupos de excursionistas existen dos bandos: los expertos, que no tendrían ningún problema si se encuentran en esta situación, y los inexpertos, que al no tener un hábito utilizan aplicaciones para guiarse y se pueden perder fácilmente. También, el vicepresidente del GEM indica que falta que se señalicen los lugares donde habitualmente los senderistas hacen paradas, porque sino se generan grandes cantidades de suciedad repartidas en varias partes. «Hay que llevar una bolsa para el papel higiénico y no dejarlo tirado en la montaña, ni tampoco los excrementos de los perros, ni las peladuras de frutas», asegura.

Letreros de la Ruta de Pedra en Sec junto a otros no oficiales.

La falta de señalización no es el único factor que influye a la hora de perderse en la montaña. El experto en senderismo Joan Carles Palos explica una serie de recomendaciones que hay que seguir para evitar dicha situación, aunque remarca que ante todo se debe tener una cosa muy clara: «el primer responsable si me pierdo siempre soy yo». En cuanto a los consejos, señala que antes de empezar una excursión hay que estar bien informado y planificar la ruta que se va a realizar. También se debe disponer de herramientas como mapas, por ejemplo de la editorial Alpina, llevar un GPS con el que se pueda seguir el itinerario o utilizar aplicaciones como Wikiloc. Mirar la previsión del tiempo, la hora a la que se empieza el recorrido o llevar material como un frontal, un móvil con batería externa, ropa de abrigo o agua suficiente son otras de las pautas que propone seguir. No obstante, Palos comenta que «hay tramos que a pesar de contar con todos estos factores también se necesita capacidad orientativa para conseguir llegar al destino».

Desde el departamento de Medi Ambient del Consell de Mallorca aseguran que no han recibido quejas sobre la mala señalización en los tramos de la Ruta de Pedra en Sec. «Sostenibilidad se encarga de mantener la señalización en buen estado con una brigada de cuatro personas, que actúan realizando tareas de mantenimiento de forma ordinaria, y tareas puntuales si se detecta alguna señal en mal estado», declaran. En cuanto a los caminos no incorporados a la Ruta, el Consell de Mallorca recomienda no realizarlos y, por ese motivo, no se hace responsable de los problemas que puedan surgir en esos tramos.