El fondo soberano de Abu Dabi, ADAI, se encuentra ultimando actualmente la compra de siete hoteles en Magaluf en alianza con Melià Hotels International. Según ha publicado ‘El Confidencial’ las negociaciones estarían ya en un estado muy avanzado, y abarcaría la totalidad del proyecto Calvià Beach que viene desarrollando la cadena hotelera mallorquina en este importante destino turístico calvianer.

La operación, valorada en unos 250 millones de euros, se podría cerrar durante las próximas semanas, aunque no cristalizaría hasta después de la temporada alta. De esta forma, el fondo de Abu Dabi pasaría a hacerse con el control del 51% del portfolio -actualmente propiedad del norteamericano Avenue- por lo que Melià no perdería el control del 49% que posee en la actualidad.

Los hoteles incluidos en la transacción son Meliá South Beach, Sol House The Studio-Calviá Beach Sol Barbados, Sol Wave House all Suites, Meliá Calviá Beach, Sol Guadalupe e Innside by Meliá Calviá Beach. También se incluye en este paquete el conocido Wave House y el beach club Nikki Beach. Desde Melià Hotels International «ni confirman ni desmienten» una operación que vendría a consolidar la presencia de ADAI en el mercado turístico español, y que reforzaría más si cabe la imagen de Magaluf como destino internacional de calidad para los próximos años.