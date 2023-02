«Nos sentimos pisoteadas», Antonia Cabot, portavoz de las trabajadoras de las dos escoletas municipales de Marratxí, exige al Ajuntament una solución inmediata para los atrasos en las nóminas y el abandono que sufren los centros. El consistorio aprobó en el pleno de esta semana el secuestro de la concesión después de que la empresa encargada de la construcción y explotación de los centros entrara en preconcurso de acreedores y deba todas las nóminas desde noviembre a las empleadas. La vez, la mercantil tiene interpuesto un contencioso contra el Ajuntament en el que reclama atrasos e incumplimientos por no actualizar el canon.

Cabot denuncia: «Esto es una situación vergonzosa que están pagando los niños. La situación no viene de ahora sino de mucho tiempo atrás y el actual equipo de gobierno lleva desde 2015». Acusa de falta de claridad al Ajuntament en el conflicto: «Intentan hacerse los sordos y saben que son los responsables de las escoletas. En la puerta pone bien claro Ajuntament de Marratxí». Critica que los responsables municipales no han facilitado información y que intentan evitar hablar con los abogados que representan a los trabajadores. La información del pleno nos llegó por el periódico y el alcalde ni siquiera nos llamó cuando llevamos meses sin dormir».

A la situación salarial suman falta de personal y de medios. «Es cada día peor. Ahora son 18 niños con una maestra. Si hago psicomotricidad y un niño se cae, me tengo que llevar a todos a la cocina para coger un hielo porque no hay apoyo. Educar ha pasado a un cuarto plano». Agradece, eso sí, el apoyo recibido por los padres.