El alcalde de Escorca critica falta de previsión ante el previsible colapso de la Serra por la nieve

La previsión de una importante nevada para este miércoles ha puesto en alerta a los alcaldes de la Serra de Tramuntana, en especial al de Escorca, Antoni Solivellas (PP), quien teme que se repita el colapso en las carreteras de la Serra ante la avalancha de gente que quiere ir a ver la nieve. Solivellas y otros alcaldes del PP de los municipios de la Serra denuncian «la descoordinación y la falta de información del Govern ante la previsión de nieve de estos días; ni Emergencias ni el Departamento de carreteras del Consell nos dan ningún tipo de información, cuando la AEMET ha anunciado para mañana una gran nevada en la Serra y en el norte de la Mallorca».

El alcalde de Escorca critica que existe un chat para coordinar temas de seguridad en las carreteras de la Serra de Tramuntana cuando se producen fenómenos meteorológicos adversos e intercambiar información con responsables del Govern y del Consell de Mallorca y no hay comunicación. «Desconocemos qué previsión hay, qué medios hay operativos, qué carreteras hay cerradas y cuáles no; esta descoordinación nos genera mucha incertidumbre e inseguridad».

Solivellas, quien ya fue muy crítico en años anteriores, cuando se producen de forma habitual colapsos en las carreteras de acceso a las montañas de Mallorca para ir a la nieve, añade que «necesitamos toda la información porque la gente que sube a la montaña a ver la nieve, o los propios residentes de Escorca y trabajadores preguntan al Ajuntament qué pueden hacer y qué no; en medio de la montaña la gente no puede estar pendiente de mirar el estado de las carreteras por Internet para saber si puedes pasar con el coche». Cabe recordar que la cobertura no es elevada en Escorca por la orografía montañosa y empeora cuando se concentra una multitud en sus alrededores.

En este sentido, Solivellas lamenta que «Emergencias elaboró un protocolo en caso de nevadas que no se ha aplicado ni coordinado absolutamente nada con las otras administraciones». Por este motivo, reclama al Govern y al Consell de Mallorca máxima prevención y coordinación con los cuerpos de emergencias y disponer en todo momento de la información actualizada sobre el estado de las carreteras y de los medios que hay operativos para hacer frente a estos episodios de nevadas, como el que se prevé para este miércoles. «En situaciones como esta necesitamos estar en contacto permanente con Emergencias y con el departamento de Carreteras porque puede ocurrir una desgracia». También hace un llamamiento a gestionar el volumen de gente que se desplaza hasta la Serra de Tramuntana cuando nieva «porque puede ser peligroso».