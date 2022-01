Escorca reclama mejorar la cobertura de las comunicaciones en la Serra de Tramuntana

El alcalde de Escorca muestra su satisfacción por el protocolo de actuación ante nevadas y grandes concentraciones en la Serra «porque era una reivindicación nuestra y por fin habrá una coordinación entre las administraciones para evitar situaciones como las que hemos padecido durante años». Paralelamente, el Ajuntament d’Escorca ha elaborado un protocolo interno para poder realizar la parte que le corresponda –organizar las zonas de estacionamiento– con el poco personal disponible. La brigada municipal y voluntarios de Protecció Civil realizarán el control de accesos a las zonas habilitadas para aparcar y se coordinarán con la DGT y Carreteres para que no se permita subir a ningún vehículo cuando los aparcamientos estén llenos. «Aquí arriba (Lluc y alrededores) no tenemos posibilidad de desviar el tráfico por carreteras alternativas, ni se puede dar la vuelta en medio de la calzada, será necesario estar bien coordinados para que no suban más coches cuando no se pueda aparcar».