«I arriba el moment de recordar a la gent que cerca poble per anar a fer botellot i a torrar hamburgueses de pollo per #SantAntoni que els bons són a #Artà i a #saPobla». Este tuit del regidor de Participació Ciutadana del Ajuntament de Manacor, Joan Gaià (Més-Esquerra), ha levantado cierto revuelo al considerar que un representante del Ajuntament no puede llamar a que la gente no acuda a las fiestas de Sant Antoni de Manacor.