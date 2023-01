El Ayuntamiento de Ses Salines pide al Govern que ponga fin al «caos sanitario»

El Ayuntamiento de Ses Salines ha reclamado al Govern que mejore la gestión sanitaria y «ponga fin al caos» en la atención sanitaria que sufren los vecinos de este núcleo y de la Colònia de Sant Jordi. En una nota de prensa, el Consistorio ha explicado que el alcalde, Juan Rodríguez, envió el pasado mes de noviembre una carta a la Conselleria de Salud y Consumo, acompañada de decenas de firmas de vecinos afectados, en la que detallaba las deficiencias sanitarias. Según han señalado, casi dos meses después, el Ayuntamiento no ha recibido ninguna respuesta. Desde el pasado verano, han indicado, los residentes de la Colònia de Sant Jordi han trasladado al alcalde su «descontento» con los servicios prestados en el Centro de Salud, ya que muchos días, han asegurado, no hay ni médico de cabecera ni sustituto.

También se han referido a la falta de servicio de pediatría en el núcleo. En su carta a la Conselleria de Salud, el alcalde expone también que es habitual que en el núcleo de Ses Salines no haya ningún médico para atender a los pacientes, ya que la médico titular se encuentra en situación de reducción de jornada. Como en el caso de la Colònia, muchos de los días en los que no está la médico titular, no aparece tampoco ningún sustituto. Los continuos cambios de médicos, explican, provoca que los sustitutos desconozcan las condiciones particulares de los pacientes y dificulta la prestación del servicio. En su misiva, el alcalde también advierte que en los centros de salud del municipio no se responden a las llamadas telefónicas.

Por otra parte, la carta del alcalde de Ses Salines también alerta de que, en relación a las recetas, para que aparezca en la tarjeta sanitaria, existe un retraso de entre tres y cuatro días, con los evidentes problemas que acarrea el retraso en la disponibilidad de los medicamentos. Según han añadido, en 2020, el Ejecutivo autonómico, tras varias peticiones del Consistorio al IB-Salud, se comprometió a aumentar la cobertura sanitaria, a estudiar la posibilidad de habilitar una vía telefónica para que los pacientes puedan tener contacto telemático con el personal sanitario, facilitar una vía telefónica para reactivar o insertar la medicación necesaria en las tarjetas sanitarias de forma instantánea y a atender las llamadas a los centros de salud. Sin embargo, a día de hoy, lamentan, la situación no ha mejorado. Ponen como ejemplo que en los últimos tres años han pasado más de 20 médicos por el centro de salud de la Colònia de Sant Jordi.