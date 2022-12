El Ajuntament de Banyalbufar ha expresado su malestar y la indignación de sus vecinos a la Conselleria de Salut tras quedarse sin ningún tipo de atención médica en el municipio. Así lo ha trasladado el Ajuntament al director general de Salut, Manuel Palomino, en una carta remitida el pasado lunes. Tras conocer y ver como la semana pasada la doctora que atendía a los más de 500 vecinos en la Unitat Bàsica de Salut (UBS) del municipio se despedía de sus usuarios, desde el Ajuntament han expresado su malestar por tener que conocer la noticia por medio de los usuarios y vecinos y no a través de los canales oficiales de la Conselleria.

«Se trata de un hecho intolerable que no se nos haya notificado este cambio de personal y que no se haya informado de la situación al Ajuntament», indica la misiva. Por ello indican que «viendo que hace una semana que no disponemos de personal sanitario en la UBS del pueblo os queremos expresar nuestro descontento e indignación ante una situación que no hace más que perjudicar a los banyalbufarins y exigimos una solución inmediata».

Desde el Ajuntament también se aprovecha la carta remitida al director general para recordarle que han reclamado poder ampliar el horario de atención que fue recortado con la llegada de la COVID-19 y que desde entonces permanece igual. «Dos años después del inicio de la pandemia seguimos con atención médica dos días a la semana lo que representa cuatro horas semanales». Desde la Conselleria señalan que se trabaja en la restitución del facultativo.