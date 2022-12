Los objetos hallados en la fosa número 3 del cementerio de Son Coletes en Manacor se trasladarán a un memorial público (en un espacio aún por determinar) en el que también reposarán los restos de Aurora Picornell. El Govern trabaja de la mano de la familia de la sindicalista y de las entidades memorialistas para habilitar un museo público de memoria en el que se podrán ver los objetos rescatados de las fosas de Baleares que los descendientes están cediendo o dejando en depósito al Govern. El cuarto plan de fosas (a punto de adjudicar) incluye una partida económica para la restauración de esos enseres.

En la fosa en la que se halló cosido a balazos el cuerpo de la conocida como la ‘Pasionaria de Mallorca’, se encontró junto a su pecho la pluma estilográfica con la que desde prisión la emblemática sindicalista seguía luchando con las palabras contra el silencio impuesto por los falangistas. También se encontraron varios botones de nácar, botones de tipo broche y algunos pesos de plomo que las mujeres de la época acostumbraban a coser en los bajos de sus vestidos para darles caída. De hecho, el hallazgo de estos pesos desconcertó a los expertos en el momento de la exhumación.

La principal hipótesis hasta la fecha es que en la fosa de Son Coletes las únicas mujeres que podían aparecer eran milicianas, pero las milicianas no llevaban vestidos. «Había algo que no nos encajaba. Ampliamos fotos de las milicianas para ver si eran restos de botones, pero no lo eran y la sorpresa fue que el ADN extraído del cuerpo del hermano de Aurora en Porreres sirvió para identificar a Aurora Picornell en la fosa número 3 de Son Coletes. También a su padre», dice Almudena García Rubio, antropóloga de la sociedad Aranzadi. «Teníamos cinco cuerpos de mujeres. Las buscábamos juntas en Porreres y juntas las encontramos en Son Coletes», ha dicho la coordinadora de Aranzadi en Baleares.

Entre los objetos relacionados con Aurora se halló también en la fosa número 3 un imperdible que como el resto será restaurado. Se ha recuperado además un proyectil de bala que tenía en el cráneo. «Era por necesidad un disparo mortal aunque no era el único disparo que presentaba», ha dicho la antropóloga.