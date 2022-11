La izquierda de Calvià se reagrupa para unificar candidaturas lejos de Podemos

La izquierda de Calvià busca reagruparse. Tras unas elecciones de 2019 marcadas por la presencia en las urnas de hasta cinco formaciones progresistas –al margen del PSOE–, se han acelerado durante los últimos días las reuniones para dar forma a un nuevo espacio de izquierdas que trataría de aunar las diversas sensibilidades, aunque sin la presencia de Podemos. El que fuera número tres de los morados en los últimos comicios locales, Javier Porto, es una de las personas que tira de este carro al que no se subirá el partido que en Calvià lidera Marga Plomer.

Las enormes diferencias existentes hoy entre ambos hacen inviable que puedan volver a compartir espacio político y ahora Porto busca convertir un nuevo proyecto, ‘Sentir Calvià’, en alternativa para las elecciones que se celebran el próximo 28 de mayo. Quedan por definir múltiples aspectos, desde la marca exacta con la que concurriría a las urnas hasta quiénes serían los compañeros de viaje. Pero la voluntad de lograr una «candidatura unitaria de la izquierda» es, en palabras del responsable de Més per Mallorca, Rafel Sedano, el motor que debe hacer posible una unidad difícil de lograr en los últimos años.

Aunque no cierran desde esta plataforma la puerta a Podemos, sí admiten fuentes próximas a ‘Sentir Calvià’ que «resultará difícil» hacer partícipes a los morados mientras sigan liderados por Plomer, quien semanas atrás se impuso en las primarias del partido. «Unas primarias –matizan sus detractores– que no reunieron ni una treintena de votos» alrededor de una líder que, según esas mismas fuentes, he dejado «vacío» el círculo de Podemos en Calvià. Esquerra Unida y Decide Calvià serían dos de los partidos que podrían unirse junto a Més y los descontentos –«muchos», dicen– de Podemos en esa candidatura que también trataría de reunir a quienes confiaron en el proyecto Transforma Calvià, de Ainhoa Barajas Nájera, y a los que votaron a Sí se Puede, el extinto partido liderado en su día por Fernando Alcaraz.

Por otra parte, también hay movimientos en el Partido Popular, los populares críticos con el nombramiento de Juan Antonio Amengual como candidato municipal censuran ahora la inminente entrada en acción de Joan Thomàs, quien estos días anuncia a través de Whatsapp que ha vuelto ya con «plena actividad» a las órdenes de la formación conservadora.