El Consell comprará un solar para duplicar el actual parque de bomberos de Inca

La inversión de las administraciones en la seguridad de los ciudadanos no es un capricho. Cuanto mejor dotado esté el parque de bomberos de recursos humanos y medios, mejor será su capacidad de respuesta. Lo que no es de recibo es que gestores cuyo cometido no pasará a la historia tengan despachos grandes y modernos, mientras los bomberos ocupen instalaciones pequeñas y obsoletas.