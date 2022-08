Més per Marratxí ha celebrado este martes que la Comisión balear de Medio Ambiente haya aprobado instar a Aena a buscar una alternativa en el parque fotovoltaico de Son Bonet. En concreto, la formación ha aplaudido el último informe emitido por la Comisión, que considera que Aena no ha justificado suficientemente que son Bonet sea la única alternativa posible para edificar un megaparque fotovoltaico. Al no tratarse de un proyecto de autoconsumo, el gestor aeroportuario deberá presentar nueva documentación valorando otras posibles ubicaciones.

La portavoz de Més por Marratxí, Aina Amengual, ha subrayado que Aena también tendrá que evaluar "el impacto ambiental que tendría llenar de placas un auténtico pulmón verde para los vecinos de la zona". Desde MÉS han recalcado que el proyecto de Aena afectaría a una parcela clasificada en las normas subsidiarias de Marratxí como Espacio Libre Público, utilizada por los vecinos como zona de paso y recreo. En julio, Més per Marratxí registró una solicitud dirigida al conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, pidiendo que la última moción del Senado relativa a Son Bonet se incluya en el expediente de la tramitación administrativa del proyecto de Aena. La cámara alta aprobó por mayoría una moción que insta al Gobierno a detener los planes de Aena y a consensuar la futura utilidad de la parcela con el Ayuntamiento de Marratxí.