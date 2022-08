La regidora de Turisme i Cultura del Ajuntament de Felanitx, Melanie Mesquida (PI) presentará su dimisión en el pleno del próximo mes de septiembre. Mesquida indica que «hace unos días comuniqué a mi compañero de partido, Jaume Monserrat, alcalde del Ajuntament y presidente del Comité Local del PI, mi intención de renunciar al acta de regidora. Los motivos que me llevan a tomar esta difícil decisión son de índole personal y familiar».

Mesquida hace unos meses también se ocupaba de las áreas de Hisenda iPressuposts carteras que ahora lleva el propio alcalde Monserrat. La regidora indica que «hace casi ocho años que asumí el reto de presentarme bajo las siglas del PI a unas elecciones con la intención de trabajar por y para el pueblo de Felanitx y defendiendo los intereses de Portocolom. Pero son varias las circunstancias personales y familiares que me obligan a dejar la política activa por el momento. No dejo de trabajar para el partido, pero sí doy un paso atrás en primera línea». También añade que «he de admitir que jamás hubiese imaginado trabajar tan a gusto con el equipo de gobierno actual, PI-PP-Joan Aznar. A pesar de no profesar la misma ideología ni pensar igual en muchos temas».

Mesquida se va e indica que «esto no es un adiós, es un hasta luego» y agradece el apoyo del personal municipal, asociaciones y colectivos. Pero también tiene palabras críticas. Deja claro que «creo que no todo debería valer en política. Han sido muchas las críticas destructivas e insultos gratuitos que he recibido por el simple hecho de asumir el área de Cultura. Es lamentable que haya personas y políticos que actúen así, pero a eso estamos expuestos», lamenta.