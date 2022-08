Joan Bennàssar regresa a Ítaca

El artista pollencí Joan Bennàssar presentará esta noche su libro La nueva Ítaca del Mediterráneo, un recorrido fotográfico y narrativo por el conjunto de esculturas que desde 2016 hasta la pasada primavera ha ido instalando en diferentes puntos de Can Picafort, Son Serra e incluso el núcleo urbano de Santa Margalida. Esta obra integral responde al interés del Ajuntament de Santa Margalida en convertir el municipio, incluidas sus zonas turísticas, en un gran espacio social y cultural.

Bennàssar explica que el origen de esta iniciativa se encuentra en una primera muestra que realizó en 2016 bajo el nombre de Ports d’alga marina. «Cuando me lo propusieron quise primero comprobar que era un proyecto realizable y, paisajísticamente, me encontré con un entorno ideal para rememorar historias del pasado, regresar a lo clásico (que siempre es actual) y en cierta manera, emprender un viaje iniciático como el de Ítaca», relata Joan Bennàssar.

Aceptación

El primer conjunto «contó con el calor del pueblo desde el primer momento y creo que parte del éxito se encuentra en que las esculturas forman parte de una narración en la que el Mediterráneo y nuestra propia historia están muy presentes. No me gusta condicionar al espectador, pero sí darle indicios de lo que pretendo transmitir». La continuación del proyecto se hizo posible gracias a que Joan Bennàssar fue el ganador de un concurso público promovido por el Ajuntament de Santa Margalida para dinamizar culturalmente el municipio. «Fue entonces cuando pude extender las esculturas al núcleo urbano de Santa Margalida y a SonSerra, un entorno que me ha parecido fascinante», indica el artista.

El conjunto se acabó de instalar en su totalidad en primavera y está formado por 14 asentamientos de esculturas. Una de las novedades de las últimas figuras se encuentra en el uso de tejas y rostros de demonios, en referencia a las tradiciones de la Beata. El libro que se presentará esta noche incluye numerosas fotografías realizadas por Marta Formes, Cati Vallespir, Pau y Joan Bennàssar Escape. Los textos son de Camilo José Cela, Robert Graves, Felip Munar, el alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, y el propio Joan Bennàssar.