"La oleada deen Baleares no se detiene". Esta es la frase que acompaña el videomontaje original de Vox Baleares . El Ajuntament de Pollença ha hecho público un comunicado en el que informa de lo ocurrido y advierte de que ", de la Patrona y de nuestras fiestas populares no pueden ser manchadas por ningún partido político y mucho menos de esta clase". Vox ha explicado aque prefiere no hacer declaraciones sobre el asunto.