Denuncian que pandillas de jóvenes lanzan piedras contra los coches desde un puente de Selva

Vecinos de Caimari han denunciado ante la Guardia Civil que un grupo de jóvenes se dedica a lanzar piedras desde el puente de la carretera contra los coches que circulan entre Selva y Caimari. El alcalde Joan Rotger (PP) pedirá que se convoque de forma urgente una reunión de la Junta de Seguridad, en la que están representados la Policía Local y la Guardia Civil.

Uno de los vecinos afectados lamenta que «quise poner una denuncia ante la Guardia Civil pero me dijeron que si no están identificados, no pueden actuar; y que al ser menores, aunque los cojan no les pueden hacer nada». Este vecino regresaba el sábado por la noche con su familia, incluidos dos niños pequeños, cuando vieron a unos jóvenes sobre el puente.

«Nada más cruzar por debajo, recibimos un impacto de piedras sobre el capó, algo que puede asustar a un conductor y provocar un grave accidente, pues nada más cruzar el puente hay una curva y si te sales de la carretera, hay un desnivel de muchos metros», apunta. Otro de los afectados recibió un impacto sobre el techo de la carrocería que le obligó a pasar por el chapista. Ambos trataron de localizar a los autores, sin éxito, «pues se escaparon por el cementerio, que tiene tres salidas». Los vecinos están preocupados por esta situación y temen que derive en un incidente mayor si no se pone freno.