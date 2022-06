Xisca Porquer, alcaldesa de Campos, «firmaría enseguida» para que Es Trenc deje de ser un Parque Natural

Nuevo enfrentamiento entre la alcaldía de Campos y el Govern por el Parque Natural Es Trenc-Salobrar de Campos. La primera edil, la 'popular' Xisca Porquer, ha asegurado en una entrevista radiofónica que «firmaría enseguida» para que Es Trenc, el arenal más conocido de Mallorca, pierda la figura de parque natural por los «problemas» y gastos que acarrea su protección al Consistorio, y que ha repetido en más de una ocasión, «son muy difíciles de asumir».

La última polémica se ha generado en redes sociales, cuando se han publicado una serie de fotos en las que se ve la acumulación de residuos. Al ser un parque natural, es Trenc no cuenta con papeleras, y el visitante tiene que llevarse lo que trae y no hay servicios de recogida o para depositar los residuos. «Firmaría ahora mismo. Yo y mucha gente del pueblo. Desde la declaración de Parque Natural hemos tenido muchos problemas en el pueblo. No quiere decir que no lo quiera proteger, digo que desde que se declaró parque natural nos ha acarreado muchos problemas, muchos. No sé que han protegido, porque está lleno de basura».

Xisca Porquer asegura que quiere pedir una compensación económica al Govern de unos 450.000 euros anuales, lo que costaría mantener la zona tras la protección. Critica, además, que los educadores del parque, de la Conselleria de Medio Ambiente, no están concienciando a la gente, ya que las montañas de basura aparecen cada día.

On són les papereres?? I la distància d'aquest bany amb el cordó dunar?? pic.twitter.com/LcquGhetgR — xiscaporquer (@xiscaporquer) June 20, 2022

En este sentido, MÉS per Mallorca ha exigido este miércoles a la presidenta del PP, Marga Prohens, que aclare antes de las elecciones si recortará la protección medioambiental de los parques naturales de Baleares, como el de Es Trenc-Salobrar de Campos y si comparte la posición expresada por la alcaldesa de dicha localidad.

Sobre las críticas de Porquer a la labor de los educadores ambientales del Parc Natural Es Trenc - Salobrar, porque la basura se acumula diariamente en la zona, Apesteguia ha recordado que las competencias de limpieza y control de la venta ambulante en la playa de Es Trenc son del Ayuntamiento de Campos y no del Govern.