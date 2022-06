Més denuncia que el Ajuntament de Llucmajor recorta un millón en ayudas a empresas

«Dos años después de iniciar el fin de la COVID-19, la mayoría de ayuntamientos empezaron a repartir con éxito ayudas a comercios y empresas, pero en Llucmajor, el equipo de gobierno (PP-Cs-PI-ASI y tres regidores no adscritos) continúan sin saber hacer llegar las subvenciones para la reactivación económica de las pequeñas y medianas empresas». Así lo indica el regidor de Més per Llucmajor Miquel Serra. «Y no sólo eso, - añade Serra- el equipo de gobierno ha renunciado a repartir un millón de euros de los dos previstos inicialmente en esta partida de ayudas a los comercios y empresas».

Més explica que en el pasado pleno se aprobó una modificación de crédito de 750.000 euros para ayudas al comercio, a la que la formación mostró su apoyo. «Consideramos que el equipo del alcalde, Éric Jareño (PP), vuelve a llegar tarde una vez más porque después de la aprobación de la modificación de crédito, deben haber quince días de exposición pública, posteriormente, deben aprobarse las bases e iniciar la convocatoria, es decir, todo estará listo en el mes de junio o julio como pronto». Serra explica que «la primera convocatoria fue un fracaso porque a los comercios y empresas les fue del todo imposible cumplir con la burocracia y dificultades que puso el Ajuntament de Llucmajor. Pero según denuncia Més «ahora todavía lo ponen más difícil, ya que las ayudas van ligadas a las inversiones realizadas en 2021 y 2022». Años difíciles para las empresas para realizar según que tipo de inversiones por las dificultades económicas. Més reclama al Ajuntament que «vaya de la mano de los comercios del municipio y abra canales de comunicación para establecer sistemas para hacer llegar la totalidad de las ayudas aprobadas en 2021».