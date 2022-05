Hoteleros y restauradores de Cala Rajada «desesperados» por la demora de las obras del Passeig Marítim

La Associació Hotelera Platges de Capdepera y la Associació de Bars de Nit han remitido un comunicado en el que expresan su «indignación y desesperación con la demora en la finalización de las obras del Passseig Marítim de Cala Rajada».

Denuncian que «la empresa encargada de realizar las obras, no ha cumplido con los plazos de entrega (previsto para finales de mayo) y esperamos que éstas, al paso que llevan, no concluyan hasta finales de junio», explica el presidente del colectivo hotelero, Joan Ferrer. Por su parte Toni Pastor, en representación de los bares, apunta que «después de los años de pandemia, ahora solo haría falta que no pudiéramos arrancar la temporada en las mejores condiciones posibles porque la empresa constructora responsable del desarrollo del proyecto no cumple con sus obligaciones de plazo de entrega».

En el comunicado hoteleros y restauradores indican que «el escaso número de trabajadores ha hecho que la empresa Vilor incumpla con la fecha de finalización de la obra». «Estas obras afectan directamente a tres hoteles ubicados en la zona de las obras y a alrededor de 15 bares y restaurantes. También afecta directamente a la deplorable imagen que se lleva el turista que viene a pasar sus vacaciones en Cala Rajada», dice Ferrer.

Ambas asociaciones piden al Ajuntament de Capdepera «que exija a la empresa que acabe las obras en la mayor brevedad posible» y que «si han de poner más profesionales a trabajar para concluir con el proyecto cuando toca, que lo hagan», porque a su modo de ver «no tenemos que pagar justos por pecadores».

Además, los empresarios de dichas asociaciones solicitan «tanto al Govern, que es quién financia el proyecto, como al Ajuntament de Capdepera, que es quien lo dirige, que hagan un frente común y que velen de verdad por los intereses de nuestro municipio, ya que hay muchos puestos de trabajo en juego, así como la imagen de nuestro municipio». Finalmente esperan una respuesta positiva y resolutiva del problema por parte de las instituciones y de la empresa constructora.