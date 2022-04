Cala Millor se planta en Madrid para exigir una solución a la falta de arena en la playa

Una delegación del consorcio de turismo de Cala Millor, integrado por los ayuntamientos de Sant Llorenç y Son Servera así como la asociación hotelera, se plantará el próximo día 9 de mayo en Madrid para exigir al Ministerio de Transición Ecológica que de «soluciones urgentes» a la pérdida constante de arena en la playa. Hace muchos años que se reivindica una actuación al respecto. En 2014 se iniciaron las trámites necesarios para la gestión de la regeneración de las playas del destino Cala Millor y a día de hoy no se ha conseguido dar un paso adelante. En el sector turístico hay mucha preocupación al respecto. A la situación de la playa hay que añadir que Costas todavía no ha concedido la autorización para la instalación de los servicios temporales y una vez iniciada la temporada turística no se han podido poner ni las hamacas ni las sombrillas.

Los regidores de Turisme de Sant Llorenç, Colau Bordal, y de Son Servera, Jose Miguel Servera, explicaron que «la situación del estado de la playa es caótico». Incluso hablan de que está peor que tras el temporal ‘Gloria’. Lamentan que «no podemos ni tan siquiera limpiarla ni llevar a cabo su mantenimiento. La temporada, que promete muy buena, empieza con una incertidumbre de los hoteleros ante el mal estado de la playa, las quejas que se reciben son constantes». En 2016 se solicitó al Instituto Hidráulico de Cantabria un informe para determinar la situación de la playa y propuestas de actuaciones temporales. En abril de 2019 este documento se presenta a Costas y no se recibe ningún tipo de respuesta. Se trata de un proyecto de trasvases puntuales de arena que incluye un extenso estudio de impacto ambiental. Se presenta, tras nuevas reuniones con Costas con un diagnostico, ejecución e impacto. Un proyecto que se encuentra todavía en el Ministerio. El 19 de febrero de 2021 el Ajuntament de Son Servera remite una carta a Costas para pedir por su situación. Siguen otras peticiones en abril y julio y la respuesta sigue sin llegar. Los ediles manifiestan que «teniendo en cuenta que la playas son uno de los recursos turísticos más importantes para ambos municipios pedimos celeridad. Además el proyecto de trasvase lo financiaríamos desde los ayuntamientos». Se trata de una medida urgente para salvar la temporada y seguir trabajando en proyectos mas a largo plazo.