El Teatre de Capdepera acogerá este viernes, a las 20.00 horas, la presentación del nuevo libro de Biel Torres Pupil·les de llegums, llegats i lligams», un documento sociológico que permite conocer un poco mejor el municipio. El autor ofrece a través de sus pupilas su propia mirada a la vez que invita a una degustación de sus experiencias personales desde los años 60, en la época preturística a los 70, durante el boom turístico. Torres no se considera un escritor. «Es una palabra de peso», explica, por lo que prefiere definirse como un «narrador». Comenta que «he querido contar unas vivencias, una forma de vida, cómo era Cala Rajada, cómo era el pueblo en aquella época, mis amigos, cómo era la vida. Éramos niños inocentes, ajenos a todo, imbuidos por el espíritu nacional. Eran tiempos de dictadura». Recuerda sus años de colegio como «una auténtica tortura».

Destaca que «he intentado escribir en un orden cronológico riguroso. Todo lo que cuento es real. Son hechos que mucha gente reconocerá pero mi recuerdo no significa que sea el mismo que el de otros». Respecto a si alguien se puede sentir aludido comenta que «tengo una habilidad negativa para meterme en los charcos. Espero que ningún maestro se sienta ofendido por lo que he escrito. He explicado los hechos de una manera suave para que nadie se enfade. Todos los personajes son tratados con el máximo respeto». Además de la educación, Torres en el libro habla de turismo, de los establecimientos que había, de los comercios. Aparecen muchos personajes.

Imagen de la portada del libro.

Turismo

Al final del libro hay una vuelta a 1800, para hablar de los antepasados. «En el libro también se habla del legado y los vínculos familiares». Torres estuvo en política municipal, una etapa que según asegura «fue muy negra». Anunció que «un día quiero escribir mis memorias y en ellas aparecerá esta etapa». Este libro ha sido editado por la asociación cultural Cap Vermell. En la presentación también se hablará de su volumen anterior titulado Cròniques amb samarreta i calçons curts, de 2020, y que no se pudo presentar en su momento. Recopila sus crónicas de fútbol, deporte del que sigue siendo un apasionado.