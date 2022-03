Un grupo de voluntarios recoge más de 100 kilos de residuos en sa Comuna de Lloret

Los vecinos de Lloret disfrutaron de nuevo de una jornada en la naturaleza con la celebración del Dia de la Natura en sa Comuna, una cita que había sido suspendida dos años consecutivos por la pandemia. Pero no todo fue disfrute, ya que solo en la mañana del sábado, un grupo de 24 voluntarios recogió más de 100 kilos de residuos de toda clase de esta finca pública y su perímetro. El incivismo y mal uso del área natural y recreativa propiedad del Ajuntament de Lloret, aunque abierta a todos los públicos, no cesa.

Pese a esta presión externa que sufre sa Comuna, los lloritans disfrutaron de paseos y actividades didácticas durante todo el fin de semana pasado. Entre ellas, hubo una plantación de árboles, un concurso de dibujo sobre las especies que habitan en sa Comuna y una charla de educación ambiental a cargo de los agentes de Medi Ambient. El domingo, el naturalista Guillem Alomar dirigió un paseo por la finca para identificar su variedad de orquídeas silvestres y otras plantas.

El biólogo del IMEDEA Rafel Beltrán presentó el documental Bee or not to be, sobre la importancia de las abejas, y finalmente se celebró una torrada organizada por el Ajuntament.