Su pasión ha sido, desde pequeño, la informática. A los once años ya programaba. A los 18 años se ha convertido en un jóven emprendedor que pisa muy fuerte. Siguió el consejo de Steve Jobs: «no dejes que el ruido de las opiniones ajenas silencie tu propia voz interior» y se lanzó a por sus sueños. Carles Brunet (Manacor, 2004) acaba de aterrizar en la Incubadora de empresas del Parc Bit gracias a su proyecto de plataforma de teleperitaje.

El Ajuntament de Manacor puso en marcha el año pasado la iniciativa «Activa el teu projecte» para dar un impulso a los emprendedores. Brunet fue uno de los participantes en esta formación municipal.

‘Plaved Survey’ es su proyecto que está dirigido al mundo del peritaje: aseguradoras, peritos individuales, técnicos...todos aquellos profesionales que se dediquen a calcular y valorar los daños. Explica que «se trata de una plataforma donde los peritos se conectan y pueden crear una sesión con el agente colaborador. Desde la oficina se graba en tiempo real y se guardan las pruebas en la aplicación. Al acabar se genera un informe».

En el controlador del peritaje se toman imágenes y vídeos, se obtiene la geolocalización y después se descargan los documentos de información. Las imágenes capturadas en las sesiones se mantendrán en un lugar encriptado y protegido en la nube para poder acceder a ellas en cualquier momento. Es compatible con la mayoría de dispositivos móviles.

Brunet explicó que «la idea nació durante la pandemia. Los peritos no se podían desplazar para efectuar su trabajo. A nivel europeo las nuevas tecnologías eran la tendencia. Así empecé a trabajar en un prototipo de plataforma que ahora he convertido en un proyecto de negocio». Para conseguirlo ha tenido que invertir muchas horas. Así lo asegura: «desde 2020 hasta 2021 he ido desarrollando la plataforma. Me he dedicado al 100 por ciento a este proyecto». El año pasado participó en la iniciativa municipal que iba destinada a los jóvenes emprendedores. Se trata de un programa enmarcado en el área de Desenvolupament Local que ofreció apoyo al diseño y a la puesta en practica de las ideas de negocio.

La oportunidad de estar en el Parc Bit es para Brunet «un sueño hecho realidad. Supone la oportunidad más grande que me han dado para poder llevar a cabo mi pasión. Es el lugar donde puedes estar, compartir tus visiones con otros emprendedores». Además se mostró muy satisfecho de «formar parte del tejido emprendedor de Manacor».