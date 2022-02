La propuesta inicial de 10.000 euros de sanción a sólo una de las dos empresas de recogida de basura por no realizar su trabajo una vez aplazada la huelga convocada por el sindicado CCOO durante unos cinco días, el pasado mes de octubre, se ha rebajado a 5.855 euros, una vez escuchadas las alegaciones. Esta empresa se encarga de la recogida domiciliaria de la basura por las calles y zonas rurales (contenedores) del municipio. Para la otra empresa, responsable de la recogida de voluminosos y limpieza viaria, la sanción es de 1.563 euros, por el mismo motivo.

Así se aprobó en el último pleno del Ajuntament de Felanitx una vez estudiados los informes de los técnicos municipales. Estas sanciones están calculadas en base a los cinco días en que no se hizo correctamente la recogida, llegándose a acumular una cantidad muy importante de basura tanto en las calles como en los alrededores de los contenedores de fora vila, llegando incluso a ser un problema de salubridad por el mal olor y por ser un criadero de ratas. Las dos empresas todavía pueden recorrer la sanción si no están conformes; si no, estas cuantías se les descontarán de la próxima factura que presenten.

También se aprobó una tercera sanción de 1.000 euros a la empresa de recogida domiciliaria por dejar algunas calles sin recoger los días 17 y 18 de noviembre de 2021. Cada vez que las empresas incumplen el servicio se les abre un expediente -que es largo de resolver- y se les sanciona.