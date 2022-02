El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló (PP), critica el anuncio realizado ayer por la Conselleria de Mobilitat sobre el inminente inicio del proyecto para recuperar el antiguo trazado del tranvía y convertirlo en una ‘vía verde’ que una el casco urbano y la estación de tren Consell–Alaró.

Perelló asegura que «el Ajuntament d’Alaró no ha sido informado en relación a este proyecto que parte de la misma Conselleria que propuso al Govern retirar la financiación para la adquisición del Castell de Alaró; ese sí cuenta con el consenso de todo el pueblo, en cambio el de la Via Verda no lo tiene».

El proyecto de la ‘vía verde’ prevé construir un sendero peatonal de 2,3 kilómetros recuperando un antiguo camino ferroviario contemplado en la Llei de Camins del Govern. Perelló se opone frontalmente y considera que «con un coste mucho menor se podría hacer una vía segura pegada a la carretera, sin dividir fincas ni destruir tierras de cultivo». Mobilitat responde que «este proyecto ha sido largamente reivindicado por los alaroners y alaroneres y encaja en nuestra política de facilitar la movilidad a pie, en bicicleta y en transporte público».

Alegría y expectación

La plataforma Volem Via Verda, que lleva ocho años reivindicando con una marcha esta vía alternativa al uso del coche, celebra el inicio inminente de su tramitación. «Hace tiempo que tenía que haberse hecho, pero si se cumplen los plazos anunciados y dentro de un año ya podemos usar la Via Verda, habrá merecido la pena esta reivindicación», apunta Margalida Rosselló, portavoz de la plataforma.